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Крымчанин вступил в ВСУ: его заочно приговорили к 21 году колонии

Вступившего в ВСУ крымчанина заочно приговорили к 21 году колонии.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Крыма заочно вынес приговор в отношении жителя Ялты, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В феврале 2022 года ялтинец вступил в отдельную механизированную бригаду ВСУ. Крымчанин прошел специальное обучение. Ему выдали военную форму и огнестрельное оружие.

«С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что фигурант скрылся от следствия. Поэтому его объявили в международный розыск. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал ялтинца виновным. Его заочно приговорили к 21 году исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденному назначили полтора года ограничения свободы.