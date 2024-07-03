Крымчанин вступил в ВСУ: его заочно приговорили к 21 году колонии

Верховный суд Крыма заочно вынес приговор в отношении жителя Ялты, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В феврале 2022 года ялтинец вступил в отдельную механизированную бригаду ВСУ. Крымчанин прошел специальное обучение. Ему выдали военную форму и огнестрельное оружие.
«С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что фигурант скрылся от следствия. Поэтому его объявили в международный розыск. Преступление выявили сотрудники ФСБ.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал ялтинца виновным. Его заочно приговорили к 21 году исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденному назначили полтора года ограничения свободы.