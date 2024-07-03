В Свердловской области на ходу задымилась электричка

Огонь потушили, однако на станции «Хризолитовый» дым вновь проник в салон. Пострадавших в результате инцидента не оказалось, а задержка в пути из-за ЧП составила всего 11 минут. Прокуратура проводит проверку причин случившегося, в том числе, должного соблюдения персоналом СвЖД требований безопасности.