В Свердловской области на ходу задымилась электричка

В частности, дым проник в салон второго вагона электропоезда, следовавшего из Каменск-Уральского в Екатеринбург. По данным надзорного ведомства, причиной стало возгорание вентиляционных патрубков тягового двигателя. Пассажиров оперативно эвакуировали в соседние вагоны.
Огонь потушили, однако на станции «Хризолитовый» дым вновь проник в салон. Пострадавших в результате инцидента не оказалось, а задержка в пути из-за ЧП составила всего 11 минут. Прокуратура проводит проверку причин случившегося, в том числе, должного соблюдения персоналом СвЖД требований безопасности.
«ФедералПресс» писал о том, что на севере Свердловской области железнодорожный состав сошел с рельсов.