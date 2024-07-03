Стала известна причина, по которой ФСБ пришла с обыском в Управление экономической полиции

По предварительным данным, претензий к УЭБиПК у коллег нет, зашли к ним в рамках проверки по делу о мошенничестве. Ситуация заключается в следующем: в отношении одного петербургского бизнесмена была начата проверка, результаты которой были не в его пользу. Знакомый предпринимателя предложил помощь с решением этого вопроса всего за 5 млн рублей. Деньги он обещал передать в управление на Чайковского.