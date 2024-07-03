Стала известна причина, по которой ФСБ пришла с обыском в Управление экономической полиции

«Фонтанка» выяснила, по какому поводу 3 июля триада силовиков в составе ФСБ, УСБ и СК посетила Управление экономической полиции на улице Чайковского в Петербурге.
По предварительным данным, претензий к УЭБиПК у коллег нет, зашли к ним в рамках проверки по делу о мошенничестве. Ситуация заключается в следующем: в отношении одного петербургского бизнесмена была начата проверка, результаты которой были не в его пользу. Знакомый предпринимателя предложил помощь с решением этого вопроса всего за 5 млн рублей. Деньги он обещал передать в управление на Чайковского.
Бизнесмен согласился, но сообщил о предложении в ФСБ. В итоге при передаче денег знакомый был задержан. Правда, оказалось, что в УЭБиПК он никого не знает и вообще собирался всю сумму присвоить себе. В связи с этим следствие остановилось на квалификации «мошенничество».