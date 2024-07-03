Группировка «Днепр» ликвидировала зенитный комплекс ВСУ в зоне спецоперации

В заявлении отмечается, что подразделения «Днепра» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Сражения произошли в районе населенных пунктов Новопокровка и Нестерянка на территории Запорожской области, а также у херсонского населенного пункта Токаревка.