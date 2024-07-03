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Два человека погибли в ДТП возле Лиды

Водитель легковушки ВАЗ не пропустил Chevrolet, когда выезжал на оживленную трассу со второстепенной дороги, что привело к аварии.

Источник: УВД Гродненского облисполкома

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Возле Лиды произошла авария с двумя погибшими, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

«3 июля в 10:30 утра на автодороге Минск — Гродно вблизи деревни Горни Лидского района произошло серьезное ДТП», — рассказали в УВД.

Как пояснили в пресс-службе, выезжая на М6 со второстепенной дороги, водитель «Жигулей» не пропустил иномарку Chevrolet.

В результате столкновения 80-летний водитель ВАЗ и его 77-летняя пассажирка погибли на месте.

Несмотря на столкновение, находившееся в Chevrolet люди не получили серьезных травм.

Капот Chevrole из-за столкновения сплющило, а «Жигули» перевернулись на крышу. Спасателям пришлось использовать специальный инструмент, чтобы извлечь людей из ВАЗ.

Гродненская милиция призвала водителей во время выезда со второстепенной дороги быть внимательными, в том числе на перекрестках со сложной геометрией.