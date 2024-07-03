Получившая ожоги при пожаре в Гомеле пенсионерка скончалась в больнице

Пенсионерка получила травмы 22 июня во время возгорания в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Гомеле. Женщину госпитализировали.



Сообщение спасателям о том, что она скончалась в учреждении здравоохранения, поступило 2 июля в 6.17.



Причиной пожара стала неосторожность при курении.