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Получившая ожоги при пожаре в Гомеле пенсионерка скончалась в больнице

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больнице Гомеля скончалась женщина, которая ранее получила травмы при пожаре в квартире. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Пенсионерка получила травмы 22 июня во время возгорания в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Гомеле. Женщину госпитализировали.

Сообщение спасателям о том, что она скончалась в учреждении здравоохранения, поступило 2 июля в 6.17.

Причиной пожара стала неосторожность при курении.

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