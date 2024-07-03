Пенсионерка получила травмы 22 июня во время возгорания в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Гомеле. Женщину госпитализировали.
Сообщение спасателям о том, что она скончалась в учреждении здравоохранения, поступило 2 июля в 6.17.
Причиной пожара стала неосторожность при курении.
Получившая ожоги при пожаре в Гомеле пенсионерка скончалась в больнице
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больнице Гомеля скончалась женщина, которая ранее получила травмы при пожаре в квартире. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Пенсионерка получила травмы 22 июня во время возгорания в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Гомеле. Женщину госпитализировали.