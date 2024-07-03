После аварии на Авроре в Самаре машину вынесло на пешеходную зону

На улице Авроры в Самаре днем 3 июля произошла авария, в которой чудом никто не пострадал. Столкнулись две легковые машины, и одну из них вынесло на пешеходную зону. ДТП произошло в 13.30.
— Водитель Lada Vesta на перекрестке улиц Аврора и Аэродромная допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, — рассказала о подробностях аварии пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Из-за удара одну из машин вынесло на пешеходную зону. К счастью, никто не пострадал, только машины теперь нужно будет ремонтировать. Судя по фото, предоставленным полицией, одна из попавших в ДТП машин — это такси.