В результате атаки дронов на подстанцию пострадали восемь сотрудников ЗАЭС

Как уточнил глава «Росатома» Алексей Лихачев в разговоре с журналистами, удары беспилотниками по «Радуге» произошли в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. Он добавил, что в это время на станции работала бригада с ЗАЭС, которая восстанавливала потерянное электроснабжение.