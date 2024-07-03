В результате атаки дронов на подстанцию пострадали восемь сотрудников ЗАЭС

«Пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной станции. Все оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара … Состояние одного оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести», — сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.
В пресс-службе уточнили, что в результате атак нарушено штатное функционирование объектов станции. Без электроснабжения остались транспортный цех, типография и управление производственно-технологической комплектации (УПТК).
Глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил в Telegram, что в результате атаки ВСУ «создана значительная угроза жизнеобеспечению города». Он пояснил, что большая часть Энергодара осталась без света и воды.
Как уточнил глава «Росатома» Алексей Лихачев в разговоре с журналистами, удары беспилотниками по «Радуге» произошли в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. Он добавил, что в это время на станции работала бригада с ЗАЭС, которая восстанавливала потерянное электроснабжение.
«Это не просто компрометация принципа безопасности МАГАТЭ. Это демонстративное нарушение. Очень хотим, чтобы этому была дана оценка», — сказал Алексей Лихачев (цитата по «Интерфаксу»).
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