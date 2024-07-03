Перестрелка и убийство в Конаеве: прокурор города сделал заявление

«Хотим заверить всех граждан, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены. Призываем всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь в расследовании, обращаться в органы прокуратуры либо внутренних дел. Также предупреждаем, что за ложные высказывания и распространение недостоверной информации в законодательстве Республики Казахстан предусмотрена ответственность», — отметил прокурор.