В Казани спасли подростка, который чуть не утонул у пляжа «Локомотив»

На пляже «Локомотив» в Казани произошел инцидент с подростком, который чуть не утонул во время купания. Никита Коробицын, председатель ОСВОД Казани, сообщил, что молодой человек 2006 года рождения купался недалеко от границы пляжа, когда начал тонуть, и наглотался воды.