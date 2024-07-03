В Казани спасли подростка, который чуть не утонул у пляжа «Локомотив»

На пляже «Локомотив» в Казани произошел инцидент с подростком, который чуть не утонул во время купания. Никита Коробицын, председатель ОСВОД Казани, сообщил, что молодой человек 2006 года рождения купался недалеко от границы пляжа, когда начал тонуть, и наглотался воды.
Спасатели ОСВОД оперативно отреагировали, вытащив его из воды и оказав первую помощь. С использованием специальной маски подростка стабилизировали и передали медикам скорой помощи, которые доставили его в больницу для дальнейшего наблюдения и лечения.
Ранее мы писали, что пожилой мужчина утонул в пруду в Муслюмовском районе. В поселке Новое Сафарово 69-летний мужчина ушел к пруду Саутла и не вернулся.