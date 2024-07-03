Почему случился взрыв в Стерлитамаке

«До окна я не дошел — хлопнуло. Была концентрация большая, взрывоопасная, поэтому хлопнуло, но из-за чего, не могу сказать. Я первый раз в такой ситуации, как будто не со мной это происходит, во сне. Сине-желтое все, горячее, чувствую, что голова горит, тушить начал. Вылез в подъезд, потом уже ногами… Я не то что испугался, не понял, что случилось. Сейчас чувствую себя более или менее нормально».