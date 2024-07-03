Почему случился взрыв в Стерлитамаке

Последние сутки все внимание жителей Башкирии было приковано к городу Стерлитамаку. Около полудня 2 июля в квартире одного из домов взорвался газ. Погибла хозяйка жилища, шесть человек госпитализированы, а у маленькой девочки сотрясение мозга. Повреждения получили 11 квартир, и взрывом разрушило несущие конструкции почти у основания девятиэтажного здания. Специалисты выясняют причины, а между тем пользователи соцсетей активно обсуждают, почему произошло ЧП. Что на самом деле произошло в Стерлитамаке, и почему такие трагедии происходят в республике практически каждый месяц, разбирался корреспондент UFA.AIF.RU.
Моментальный взрыв
Взрыв раздался на втором этаже девятиэтажного дома по адресу ул. Артёма, 150. Горения не последовало, но был такой силы, что вынес входные железные двери на 4 этажах и повредил несущие стены 3 квартир, а также выбил окна. Причиной стала утечка газа. Ее приехали устранять два сотрудника газовой службы. Во время их работы и произошел взрыв.
Для оказания первой помощи на месте происшествия было задействовано восемь бригад скорой помощи, сообщили в Минздраве РБ. Ситуацию на личный контроль взял министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. Все пять взрослых пострадавших с ожогами различной степени сначала были госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака, затем санавиацией четверо из них доставлены в Уфу в Республиканский ожоговый центр. По этим пациентам медики будут проводить телеконсультации с Национальным медицинским исследовательским центром хирургии им. Вишневского.
Известно, что у 25-летней девушки термический ожог пламенем 1−2 степени (18%). Мужчина 26 лет получил ожог 2−3 степени лица, туловища, рук (30%); ему диагностировали также рваные раны правого предплечья, нижней трети кисти и ожоговый шок. 42-летней женщине обожгло 78% тела, У мужчины 57 лет зафиксировали термический ожог (15%) и закрытый перелом правого предплечья.
К месту ЧП сразу же приехали экстренные службы. Было эвакуировано 80 человек, территорию оцепили. На место приехали зампрокурора республики Евгений Бендовский, руководитель и следователи следственного отдела и следователи-криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД, МЧС и сотрудниками госэкспертизы. Создан оперативный штаб во главе с главой администрации Стерлитамака Рустемом Газизовым. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей». Его расследование взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Как это было
Как рассказал сотрудник газовой службы, они приехали на вызов в другую квартиру, не ту, где произошел взрыв. Почуяв сильный запах, сразу же сделали контрольную опрессовку, чтобы давление в трубах упало, и перекрыли стояк. В момент, когда он пошел открывать окно, произошел взрыв.
«До окна я не дошел — хлопнуло. Была концентрация большая, взрывоопасная, поэтому хлопнуло, но из-за чего, не могу сказать. Я первый раз в такой ситуации, как будто не со мной это происходит, во сне. Сине-желтое все, горячее, чувствую, что голова горит, тушить начал. Вылез в подъезд, потом уже ногами… Я не то что испугался, не понял, что случилось. Сейчас чувствую себя более или менее нормально».
В этот момент на улице у подъезда было двое детей. Судя по камере домофона, их мама зашла в подъезд, а через несколько мгновений огромная ударная волна вынесла подъездную дверь на десятилетнюю девочку, которая решила позвонить по домофону, вероятно, себе домой. По счастливой случайности ребенок отделался переломом. От взрыва также упала коляска с малышкой, к счастью, и этот ребенок не получил серьезных увечий.
Про это семью, врачи и спасатели вообще говорят теперь — «родились в рубашке». Как рассказала мама детей Лилия, они ходили в поликлинику и зашли в магазин. У дома женщина решила занести пакет с продуктами и продолжить прогулку. Она только успела зайти в квартиру, как раздался взрыв. То, что все трое находились так близко к эпицентру и остались живы — настоящее чудо.
Много вопросов возникает по источнику взрыва. Согласно оперативным данным, взрыв произошел в квартире № 5, погибла 65-летняя хозяйка квартиры. Однако, судя по фото и видео МЧС, прокуратуры и следкома, внутри квартира не похожа на жилье пожилой женщины — выкрашенные черным стены, минимум мебели, сдвинутой к середине комнаты, нежилая атмосфера. Ощущение, что в квартире либо проводился ремонт, либо она сдавалась в аренду.
При этом жильцы дома рассказали журналистам «Честно говоря», что запах газа они почувствовали еще утром. Газовую службу вызывали несколько раз и долго не могли дождаться бригады.
«Нужно проверить степень нормативной одорации (придание неприятного серного запаха газовым парам — прим.редакции) бытового газа. При нормативной одорации в подъезде ещё задолго до достижения предельных концентраций просто невозможно было бы находиться!» — прокомментировал член Гильдии Инженеров газового оборудования Станислав Митюшин.
Судьба дома
Из-за разрушения несущих конструкций на первых двух этажах девятиэтажного дома, специалисты тут же начали его обследовать.
Предварительно, эксперты проектной организации не нашли сильных сдвигов, но жильцы первого подъезда пока точно не смогут вернуться домой.
«В результате обследования специалистов установлено, что 2, 3, 4 подъезды без повреждений и безопасны для проживания. Жители уже возвращаются в свои квартиры. Ресурсоснабжающие организации вместе с жильцами проверят техническое состояние газового, электрического оборудования и водоснабжения в каждой квартире. Жители первого подъезда, где произошёл взрыв бытового газа, при необходимости могут воспользоваться пунктом временного размещения. Там они будут обеспечены питанием, психологической и медицинской помощью. После проведения следственных действий состоится детально-инструментальное обследование по пригодности жилых помещений для дальнейшего проживания людей. Охрану личного имущества обеспечивают сотрудники полиции. На данный момент в первом подъезде проведено полное отключение от газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения».
Пока все жильцы могут напрямую обращаться в прокуратуру — в пункте временного размещения на базе средней общеобразовательной школы № 33 для них открыли мобильную приемную и «горячую линию» по номеру телефона:
«Наша задача — без спешки обеспечить дальнейшее безопасное проживание в доме, все обращения будут оперативно рассмотрены», — сообщил первый заместитель прокурора РБ Евгений Бендовский.
Трагедии — не редкость
К сожалению, это не первая трагедия, связанная с газовым обслуживанием домов в Башкирии. В последний год они случаются все чаще, практически каждый месяц.
Например, в декабре 2023 года произошел взрыв на котельной в Учалинском районе, которая обслуживала врачебную амбулаторию и детский сад в деревне Сафарово.
В марте в Абзелиловском районе Башкирии сгорел дом многодетной семьи. В реанимацию с тяжелыми ожогами попали три маленькие девочки и их беременная мама. Газ в их дом провели всего за три месяца до этого, в декабре 2023 года. Газовый котел им поставили в рамках программы догазификации сельских территорий.
В том же месяце в Салавате хлопок произошел в квартире по бульвару Салавата Юлаева. На первом этаже пятиэтажного дома были выбиты оконные рамы и входная дверь. Хозяин квартиры получил ожоги 60% тела, рук и ног.
В апреле взрыв случился в частном доме в селе Кушнаренково. В результате происшествия серьезно пострадал 27-летний мужчина, он получил ожоги I и II степени головы, шеи, туловища, рук и ног — в общей сложности 55% тела. Его экстренно госпитализировали в уфимскую больницу № 18. Взрыв произошел из-за проблем с газовым оборудованием.
В мае взрыва не произошло, но угорели, пытаясь согреться от духовки, бабушка с внуками в городе Октябрьском. 63-летняя женщина погибла, двое ее внуков с сильным отравлением были госпитализированы. Всего к тому моменту было 6 случаев отравлением газом, 5 из них — в домах.
И вопросы, что происходит с газовым обслуживанием в Стерлитамакской агломерации, напрашиваются сами собой.
Как избежать трагедии
В МЧС по РБ рекомендуют соблюдать следующие меры безопасности.
Общие правила пользования газом, газовыми приборами и оборудованием:
- допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов;
- не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;
- нельзя поворачивать ручку крана ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами;
- не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;
- не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите вещи;
- снимая показания счетчика, нельзя подсвечивать циферблаты огнем;
- придерживайтесь следующей последовательности включения в работу газовых приборов: сперва зажгите спичку, а после этого осуществите подачу газа;
- не допускайте детей к газовому оборудованию;
- не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;
- для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Пламя должно быть фиолетово-голубого цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка.
Если вы почувствовали в помещении запах газа (запах тухлых яиц или серы):
- при утечке бытового газа перекройте конфорки кухонной плиты и кран на трубе подачи газа;
- если произошла утечка бытового газа, ни в коем случае не включайте свет и электроприборы, отсоедините телефон от розетки, не зажигайте свечи и спички. Любое действие, где нужно электричество или искра, запрещены.
- не выходите в другие помещения, где есть открытый огонь;
- загазованное помещение необходимо проветрить, открыв настежь все окна и двери.
- вызвать по телефону аварийную газовую службу по номерам 104 или 112 нужно, выйдя на улицу или из другого помещения вне квартиры, например, от соседей;
- если после проветривания помещения все еще ощущается запах газа, возможно, что утечка бытового газа продолжается. Поэтому нужно вывести из дома людей, предупредить соседей и дожидаться приезда аварийной газовой службы на улице.