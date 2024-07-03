Инцидент произошел в пруду «Запольский» рядом с агрогородком Рясно. Сообщение об утонувшем работникам МЧС поступило 2 июля в 13.41.
Спасатели обнаружили и извлекли тело человека из воды. Известно, что погибшим оказался неработавший мужчина.
Мужчина утонул в пруду в Дрибинском районе
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрибинском районе в пруду обнаружили утонувшего мужчину. ОБ этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
Инцидент произошел в пруду «Запольский» рядом с агрогородком Рясно. Сообщение об утонувшем работникам МЧС поступило 2 июля в 13.41.