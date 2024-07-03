Мужчина утонул в пруду в Дрибинском районе

Инцидент произошел в пруду «Запольский» рядом с агрогородком Рясно. Сообщение об утонувшем работникам МЧС поступило 2 июля в 13.41.



Спасатели обнаружили и извлекли тело человека из воды. Известно, что погибшим оказался неработавший мужчина.