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Мужчина утонул в пруду в Дрибинском районе

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрибинском районе в пруду обнаружили утонувшего мужчину. ОБ этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел в пруду «Запольский» рядом с агрогородком Рясно. Сообщение об утонувшем работникам МЧС поступило 2 июля в 13.41.

Спасатели обнаружили и извлекли тело человека из воды. Известно, что погибшим оказался неработавший мужчина.

несчастный случай