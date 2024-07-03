В Челябинской области утонули два 12-летних мальчика

«Трое мальчиков пошли купаться на водоем, который образовался в овраге из-за погодных условий. Два мальчика начали тонуть. Третий девятилетний ребенок смог вытащить на берег одного из утонувших и побежал за помощью к взрослым», — рассказали в МЧС региона.