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В Челябинской области утонули два 12-летних мальчика

Тело одного из них обнаружили в 5 метрах от берега на глубине 2 метра.

В Челябинской области утонули два 12-летних мальчика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия произошла сегодня днем в поселке Муравейник.

«Трое мальчиков пошли купаться на водоем, который образовался в овраге из-за погодных условий. Два мальчика начали тонуть. Третий девятилетний ребенок смог вытащить на берег одного из утонувших и побежал за помощью к взрослым», — рассказали в МЧС региона.

Прибывшие к месту спасатели обнаружили тело второго мальчика в 5 метрах от берега на глубине 2 метра.

Семьям погибших детей оказывается психологическая помощь.

несчастный случай