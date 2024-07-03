Ракетная опасность объявлена в Воронежской области 3 июля

В Воронежской области объявили ракетную опасность сегодня, 3 июля, в 15:47. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
Напомним правила безопасности: если вы находитесь дома, перейдите в помещение без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Подробнее о действиях при атаке беспилотников можно почитать по ссылке. Ни в коем случае нельзя трогать обломки дронов, не стоит даже приближаться к ним. В любой сложной ситуации звоните по номеру 112.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, власти в очередной раз попросили воронежцев не публиковать подобную информацию. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.