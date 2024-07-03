Момент взрыва катера в порту Сочи попал на видео

На записи видно, что на борту судна находились два человека, к счастью, никто не пострадал.



Сила взрыва была настолько мощной, что потрескался весь корпус катера, с крыши сорвалась ткань, а стекла вылетели наружу.



Предполагается, что причиной взрыва стало скопление паров бензина.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Апшеронском районе сняли на видео взрыв баллонов на газовозе. Инцидент произошел утром 2 июля на трассе и привлек внимание многочисленных автомобилистов.