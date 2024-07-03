На записи видно, что на борту судна находились два человека, к счастью, никто не пострадал.
Сила взрыва была настолько мощной, что потрескался весь корпус катера, с крыши сорвалась ткань, а стекла вылетели наружу.
Предполагается, что причиной взрыва стало скопление паров бензина.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Апшеронском районе сняли на видео взрыв баллонов на газовозе. Инцидент произошел утром 2 июля на трассе и привлек внимание многочисленных автомобилистов.
Момент взрыва катера в порту Сочи попал на видео
Вчера днем в сочинском морском порту произошел взрыв катера, и момент инцидента был зафиксирован камерой видеонаблюдения.
На записи видно, что на борту судна находились два человека, к счастью, никто не пострадал.