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Момент взрыва катера в порту Сочи попал на видео

Вчера днем в сочинском морском порту произошел взрыв катера, и момент инцидента был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

На записи видно, что на борту судна находились два человека, к счастью, никто не пострадал.

Сила взрыва была настолько мощной, что потрескался весь корпус катера, с крыши сорвалась ткань, а стекла вылетели наружу.

Предполагается, что причиной взрыва стало скопление паров бензина.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Апшеронском районе сняли на видео взрыв баллонов на газовозе. Инцидент произошел утром 2 июля на трассе и привлек внимание многочисленных автомобилистов.