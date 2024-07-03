Торговый центр «Небо» снова эвакуировали в Нижнем Новгороде

Торгово-развлекательный центр «Небо» снова эвакуировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Посетителей и сотрудников вывели из ТРЦ «Небо» днем 3 июля.
Как «Комсомолке» сообщили сотрудники торгового центра, никаких видимых причин для эвакуации не было — ни запаха гари, ни отключения электричества.
Позже стало известно, что причиной эвакуации стало ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Напомним, до этого ТРЦ «Небо» эвакуировали 30 июня. В здании выключился свет, всех посетителей попросили покинуть помещение. Позже сообщили о закрытии «Неба» до утра, а всех сотрудников отправили по домам.