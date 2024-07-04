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Житель Пермского края напал на полицейского и сломал ему руку

Следователь также получил два удара по голове.

Источник: Аргументы и факты

Житель Пермского края сломал руку полицейскому, напав на него, сообщает СУ СКР региона.

По данным ведомства, инцидент произошёл 19 марта 2024 года. Правоохранители направились к одному из жителей посёлка Сарс в Октябрьском округе, чтобы проверить сообщение о том, что он избил свою сожительницу. Информация подтвердилась.

Как рассказывает краевое ГУ МВД, когда следователь попросил у мужчины паспорт для составления документов, мужчина начал хватать правоохранителя за форму. В один момент он ударил полицейского два раза кулаком по лицу и сломал ему правую руку.

Суд признал 45-летнего мужчину виновным по статье УК РФ «Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Жителя посёлка приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.