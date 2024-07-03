В Балтийском море утонул 22-летний калининградец

Водолазы МЧС извлекли погибшего на берег. Погибший мужчина утонул в Балтийском море 29 июня 2024 года. По предварительным данным, мужчина купался в море, игнорируя запрещающие таблички и оповещения от ГИМС. Отбойное течение унесло троих купальщиков, двое из которых смогли выбраться, а калининградец погиб. На теле погибшего не обнаружено видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти. «Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти», — сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.