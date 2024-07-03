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Гражданину Польши предъявили обвинение в нападении на премьера Дании

СТОКГОЛЬМ, 3 июля. /ТАСС/. Обвинение в нападении на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в центре Копенгагена в июне 2024 года предъявлено 39-летнему гражданину Польши. Об этом его адвокат Хенрик Карл Нильсен сообщил агентству Ritzau.

Источник: AP 2023

Окружной суд Копенгагена примет решение по этому делу на двух слушаниях 6 и 7 августа.

Нападение произошло вечером 7 июня, когда Фредериксен шла по городу на встречу с подругой. Ее сопровождали телохранители, но обвиняемому все же удалось приблизиться к ней и нанести премьеру удар кулаком в правое плечо. Поляка обвиняют в нарушении статьи 119 Уголовного кодекса, касающейся нападения на должностное лицо.

Мужчина не признал себя виновным. Ему, как гражданину Польши, видимо, предстоит депортация с запретом на въезд в Данию, чего требует прокурор.