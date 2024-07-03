Гражданину Польши предъявили обвинение в нападении на премьера Дании

Нападение произошло вечером 7 июня, когда Фредериксен шла по городу на встречу с подругой. Ее сопровождали телохранители, но обвиняемому все же удалось приблизиться к ней и нанести премьеру удар кулаком в правое плечо. Поляка обвиняют в нарушении статьи 119 Уголовного кодекса, касающейся нападения на должностное лицо.