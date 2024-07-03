Девушку избили до смерти в Туркестанской области

«Чтобы скрыть следы убийства, парень экстренно позвал своего брата с сестрой для составления гениального плана по уходу от уголовной ответственности. Немного подумав, они через рот пустили газ в тело девушки, чтобы экспертиза показала причину смерти от отравления», — говорится в публикации.