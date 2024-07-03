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Девушку избили до смерти в Туркестанской области

В Сети появилась информация о том, что 19-летний парень до смерти избил девушку в Туркестанской области. В ДП региона сообщили, что подозреваемый задержан, передает NUR.KZ.

Информация о происшествии появилась в Telegram-канале EGOV.PRESS. Как сообщили авторы поста, ссылаясь на неназванные источники, в Туркестанской области 19-летний парень до смерти избил свою ровесницу в салоне автомобиля.

«Чтобы скрыть следы убийства, парень экстренно позвал своего брата с сестрой для составления гениального плана по уходу от уголовной ответственности. Немного подумав, они через рот пустили газ в тело девушки, чтобы экспертиза показала причину смерти от отравления», — говорится в публикации.

Ситуацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.

«Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Назначены все необходимые экспертизы. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили полицейские.