Девушку избили до смерти в Туркестанской области

Информация о происшествии появилась в Telegram-канале EGOV.PRESS. Как сообщили авторы поста, ссылаясь на неназванные источники, в Туркестанской области 19-летний парень до смерти избил свою ровесницу в салоне автомобиля.
«Чтобы скрыть следы убийства, парень экстренно позвал своего брата с сестрой для составления гениального плана по уходу от уголовной ответственности. Немного подумав, они через рот пустили газ в тело девушки, чтобы экспертиза показала причину смерти от отравления», — говорится в публикации.
Ситуацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.
«Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Назначены все необходимые экспертизы. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили полицейские.