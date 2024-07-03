Домой вернулась только собака: в Самарской области уже сутки ищут пропавших подростков

14-летний Костя Голубцов и 15-летний Даниил Старых из Жигулевска вечером 2 июля 2024 года решили вместе выйти на прогулку со своими собаками. Время близилось к ночи, а мальчики так и не возвращались домой. Родители забили тревогу — куда могли пойти друзья в такой поздний час? В 10 часов вечера домой вернулась собака одного из ребят. Стало понятно — нужно срочно обращаться за помощью к полиции.
У одного телефон дома, второй не отвечает
Родственники и друзья подростков всю ночь пытались самостоятельно найти ребят. Как стало известно «КП-Самара» от собственных источников, один из пропавших оставил свой телефон дома на зарядке, а у второго мобильный с вечера не отвечал.
— В 6 вечера Костя и Даниил пошли на прогулку со своими псами. Ближе к ночи собака одного из них вернулась домой одна. Еще один пес по кличке «Мышь» — помесь добермана и дворняжки тоже пропал, — рассказали журналисту знакомые с ситуацией.
Нам удалось также выяснить, что подростки ранее из дома не уходили. Один мальчик в раннем возрасте потерял маму и воспитывался бабушкой. Семьи на учетах в профилактических органах не состоят.
Подростков ищут полицейские, волонтеры и жители города
В настоящее время поиски пропавших друзей ведут сотрудники ГУ МВД по Самарской области, а также волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Поисковики организовали штаб в поселке Яблоневый Овраг. Как рассказали нам источники, в настоящий момент вопрос о привлечении к поискам водолазных отрядов не стоит.
Приметы разыскиваемых:
1. Рост 160−165 см., среднего телосложения, волосы темного цвета короткие. Особых примет не имеет. Был одет: черная футболка с надписью белого цвета, шорты серого цвета «Найк», кроссовки черного цвета, носки черного цвета.
2. Рост 165−173 см., среднего телосложения, волосы темного цвета короткие, глаза зелено-карие. Особых примет не имеет. Был одет: черная футболка с серым принтом, шорты черного цвета, коричневые сандалии.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых просьба сообщить в О МВД России по г. Жигулёвску, расположенное по адресу: ул. Декабристов, 4 или по тел. 8 (84862)2−23−90, 8 (84862)3−10−08 — дежурная часть, 88486231469 — отдел уголовного розыска.