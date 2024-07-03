Домой вернулась только собака: в Самарской области уже сутки ищут пропавших подростков

14-летний Костя Голубцов и 15-летний Даниил Старых из Жигулевска вечером 2 июля 2024 года решили вместе выйти на прогулку со своими собаками. Время близилось к ночи, а мальчики так и не возвращались домой. Родители забили тревогу — куда могли пойти друзья в такой поздний час? В 10 часов вечера домой вернулась собака одного из ребят. Стало понятно — нужно срочно обращаться за помощью к полиции.