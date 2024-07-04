«Никто не заступился». Избиение мальчика толпой заставило ужаснуться

На кадрах (сайт perm.aif.ru не публикует его из-за изображения несовершеннолетних и наличия ненормативной лексики) — семеро детей. Один из них, самый маленький (на вид ему от 7 до 10 лет), сидит на бортике клумбы, весь сжавшись. Вокруг, заблокировав ему пути отхода, толпится группа детей. Два мальчика на велосипеде, две девочки напротив жертвы и парень с ними. На вид трое последних кажутся взрослее остальных. Ещё одна девочка сидит чуть поодаль, её видно только со спины.