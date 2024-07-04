«Никто не заступился». Избиение мальчика толпой заставило ужаснуться

Очередной случай избиения ребёнка сверстниками произошёл в Пермском крае. На этот раз жертвой расправы стал мальчик, который приехал в гости к бабушке на лето в Добрянку. Во время прогулки его обступили толпа местных несовершеннолетних, а затем начала бить. Сайт perm.aif.ru рассказывает подробности новой детской жестокости.
«Чьи дети?»
Новое избиение ребёнка на улице произошло в Добрянке. Этот город находится в 60 километрах от Перми, столицы Пермского края. «Добрянка — столица доброты» — такой слоган закрепился за городом несколько лет назад, став его брендом. Но мальчик, приехавший в Добрянку на лето к бабушке, может поспорить с таким позиционированием населённого пункта.
Избиение заметил очевидец, наблюдавший за обстановкой во дворе со своего балкона. Аноним снял его на видео и выложил в местное сообщество в соцсетях, сопроводив одной фразой: «Чьи дети?».
На кадрах (сайт perm.aif.ru не публикует его из-за изображения несовершеннолетних и наличия ненормативной лексики) — семеро детей. Один из них, самый маленький (на вид ему от 7 до 10 лет), сидит на бортике клумбы, весь сжавшись. Вокруг, заблокировав ему пути отхода, толпится группа детей. Два мальчика на велосипеде, две девочки напротив жертвы и парень с ними. На вид трое последних кажутся взрослее остальных. Ещё одна девочка сидит чуть поодаль, её видно только со спины.
Две девочки — местные жители говорят с сарказмом, что они «держат район» — начинают нападать на мальчика. Одна держит ему руки, а вторая начинает бить по лицу. Она долго замахивается, прицеливаясь, а затем берёт за голову одной рукой и отвешивает мощную оплеуху по лицу ребёнка второй.
Мальчик вскакивает и пытается уйти, но его удерживают девочки и не даёт пройти перегородивший дорогу велосипедом мальчик. Все остальные наблюдают за происходящим, никак не пытаясь вмешаться и защитить жертву.
Мальчик пытается оправдаться и кричит: «Да я не посылал её!» Этим он злит одну из обидчиц. Разбавляя словам матом, девочка возмущённо спрашивает, почему тот повышает голос, обращаясь к ней. И обзывает малолеткой.
«В глаза смотри!» — приказывает она, хватая его за лицо и поворачивая в свою сторону. «Давай ещё!» — говорит она спустя паузу и снова начинает замахиваться на мальчика. «За что?» — кричит он.
Тут девочка хватает его за руку и начинает выкручивать, мотая мальчика из стороны в сторону. Затем она толкает его рукой. Парень падает на спину в землю клумбы. Она вновь даёт ему пощёчину. Он снова вопрошает: «За что?».
В это время одна из девочек, которой словно наскучило происходящее, берёт у подруги расчёску и начинает причёсывать волосы. Главная обидчица продолжает ударять мальчика по лицу. Остальные — всё ещё равнодушно смотрят, периодически опуская глаза к земле или своим велосипедом.
«Последний раз надо не так», — заявляет девочка и ударяет уже кулаком, со всего размаха. На этом видео обрывается.
«Как в дикой природе»
Местные жители говорят, что мальчик, ставший жертвой избиения, в Добрянке недавно. Он приехал к бабушке на время летних каникул. Оказалось, что кроме него пацанки нападали ещё на одного мальчика.
«Эти девочки сначала нашего сына схватили за шею, потом этому мальчику досталось. Этот мальчик приехал с севера погостить к бабушке в гости в Добрянку. Нам тоже интересно, что это за девочки», — сообщила в комментариях к видео местная жительница.
Сайт perm.aif.ru связался с ней, чтобы узнать подробности инцидента и уточнить, обратилась ли женщина в правоохранительные органы, но она проигнорировала вопросы.
Ещё одна жительница Добрянки говорит, что знает девочек, устроивших облаву.
«У меня дочь с этими девочками общается, но после увиденного запретила. Моя дочь ходит на бокс, и говорим ей всегда что руки распускать на улице нельзя, т.к. у неё удар поставлен и знает, куда ударить. Если только самозащита. И тренер тоже этому учит. Отдайте детей в какую-нибудь секцию, действительно будет, чем заняться», — высказалась она о случившемся.
Другие местные по-разному говорят о девочках, напавших на мальчика. Одни утверждают, что постоянно видят их в районе общежитий и не удивлены их жестоким поведением.
«Чего вы ждали от “общажных”?» — говорит одна из жительниц.
Большинство заявляет, что девочек вместе с родителями нужно поставить на учёт. Поступок детей некоторые сравнивают с поведением хищников.
«Шакалье. В мире животных. Как в дикой природе — окружили толпой полукругом — и деваться некуда», — считает Вероника.
Другие считают, что у девочек проблемы в семье, а потому они срываются на сверстниках.
«Всё что происходит на этом видео — то же самое происходит в семьях этих девочек. Повторяют поведение своих родителей», — утверждает Светлана.
Есть и те, кто не понимают, откуда в девочках, которые на вид кажутся благополучными, столько жестокости.
«Чего им не хватает… Всё есть, одеты — модницы. Откуда жестокость такая, мамы будущие! Что вообще происходит, неужели никто мимо не проходил, оператор почему замечание не сделал? Что вообще в городе творится? Стыдоба», — пишет местная жительница Вера.
Откуда такая жестокость?
То, что происходящее никто не остановил, ужасает многих людей.
«Самое страшное, что никто из них не заступился за мальчика. Просто стояли и смотрели. Откуда такая жестокость?!» — говорит женщина по имени Светлана.
Местная жительница Анастасия обращает внимание на то, что детей надо учить не бояться просить о помощи.
«Дети, если вы это читаете, пожалуйста, помните и знайте: просить о помощи или защите не стрёмно и не низко. Обращайтесь в таких случаях к своим родным за помощью обязательно! Боритесь с такими людьми и не находитесь с такими людьми, не давайте себя в обиду», — призывает она.
Осуждая поведение девочек, люди пытаются предложить выходы из ситуаций.
«Отдавайте детей в спортивные секции! Они не только не дадут себя в обиду, но и будут заняты полезным делом в свободное время!» — заявляет комментатор Максим.
Многие винят автора видео, который просто наблюдал за происходящим и ничего не сделал для защиты мальчика. Однако некоторые местные заступаются за него, ссылаясь на свой печальный опыт заступничества.
«Я как-то реагировала, так у меня почтовый ящик испортили. Молодёжь сейчас такая, надо чтобы мужчины выговор делали, может тогда до них доходить будет», — признаётся одна из женщин.
Другая говорит, что однажды сделала замечание обижавшим ребёнка несовершеннолетним, а после те отомстили её детям.
Как удалось выяснить сайту perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю, о произошедшем избиении мальчика никто не рассказал представителям правоохранительных органов.
«По данному факту обращений в полицию не поступало. По информации, размещённой в сети Интернет, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних инициирована проверка. Участники инцидента установлены», — рассказали сайту perm.aif.ru в ведомстве.
Теперь разбираться в ситуации будут полицейские.