В Батайске пожарные потушили цех по переработке вторсырья

В Батайске спасатели потушили крупный пожар в цеху по переработке вторсырья. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером на улице Революционной.
По предварительной информации ведомства, пожар начался вечером. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка 300 квадратных метров территории цеха. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 19:58.
К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.