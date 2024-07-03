Белый дом объявил новую военную помощь для Украины

«Администрация Байдена-Харрис объявляет о новом значительном пакете помощи в области безопасности для Украины. Он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие критические средства», — заявила Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома.