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Белый дом объявил новую военную помощь для Украины

Соединенные Штаты объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине, который включает в себя артиллерийское вооружение и боеприпасы для системы HIMARS. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом передаст ВСУ снаряды для HIMARS.

Соединенные Штаты объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине, который включает в себя артиллерийское вооружение и боеприпасы для системы HIMARS. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Администрация Байдена-Харрис объявляет о новом значительном пакете помощи в области безопасности для Украины. Он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие критические средства», — заявила Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома.

Дополнительно Жан-Пьер уточнила, что в рамках нового пакета помощи также предусмотрено финансирование для Пентагона на приобретение ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS. Они будут использоваться для укрепления оборонной способности Украины, сказала пресс-секретарь.