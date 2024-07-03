Защита россиянина Винника хочет свести приговор к уже отбытому сроку

«Мы попытаемся получить уже отбытый срок. Мы работаем и стараемся получить отбытый срок», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что защита ведет переговоры с обвинением о зачете в приговоре тех почти шести лет, которые Винник провел за решеткой.
Винник ранее согласился признать себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, вынесение приговора суд сначала назначил на 12 июля, но позднее отложил до начала 2025 года.
Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.