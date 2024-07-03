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В Белгородской области от атаки ВСУ пострадал мужчина

В районе села Головчино Белгородской области дрон вооруженных сил Украины атаковал работающий в поле КамАЗ. Водитель грузового автомобиля с закрытым переломом таза и гематомой госпитализирован в тяжелом состоянии в белгородскую больницу № 2, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Второй атакой беспилотника ВСУ нанесен ущерб частному домовладению: выбиты окна, посечен забор, осколками повреждены два автомобиля. В селе Безымено два украинских дрона сбросили боеприпасы на сельхозтехнику, повредив три машины. За 3 июля от действий ВСУ пострадали еще пять жителей Белгородской области.

Гладков сообщил, что с 8 июля жителей Грайворонского района снабдят мобильными установками пожаротушения. До этого жителям для ликвидации последствий атак украинских дронов выдавали огнетушители. Белгородская область подвергаются атакам со стороны ВСУ ежедневно. Вячеслав Гладков только за 3 июля объявлял о шести ракетных угрозах.