В Белгородской области от атаки ВСУ пострадал мужчина

Второй атакой беспилотника ВСУ нанесен ущерб частному домовладению: выбиты окна, посечен забор, осколками повреждены два автомобиля. В селе Безымено два украинских дрона сбросили боеприпасы на сельхозтехнику, повредив три машины. За 3 июля от действий ВСУ пострадали еще пять жителей Белгородской области.