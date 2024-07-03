«Лада» насмерть сбила мотоциклиста в Ленобласти

Рядом с деревней Курковицы произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь мотоциклиста. Все из-за «Лады», вылетевшей на встречку.
— Водитель двухколесного транспорта от полученных травм скончался на месте. За рулем отечественного автомобиля был 25-летний мужчина, — сообщило издание Online47 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Сообщается, что водитель «Лады» направлялся в другой поселок. В определенный момент он попытался совершить обгонный маневр, когда и произошла трагедия.
Ранее SPB.KP.RU писал о смертельном ДТП на ЗСД, в котором погибла мать виновника аварии. Находясь за рулем автомобиля, мужчина превысил скорость, из-за чего вовремя не заметил стоящую впереди на аварийке машину. Иномарки столкнулись, одна из них отскочила влево и влетела в силовое ограждение. Мать водителя, находившаяся в салоне, погибла. А ее сыну, виновнику ДТП, дали два года условно.