«Лада» насмерть сбила мотоциклиста в Ленобласти

Ранее SPB.KP.RU писал о смертельном ДТП на ЗСД, в котором погибла мать виновника аварии. Находясь за рулем автомобиля, мужчина превысил скорость, из-за чего вовремя не заметил стоящую впереди на аварийке машину. Иномарки столкнулись, одна из них отскочила влево и влетела в силовое ограждение. Мать водителя, находившаяся в салоне, погибла. А ее сыну, виновнику ДТП, дали два года условно.