Командир ВСУ выстрелил в спину солдату по странной причине

«Раненый рядом ползал со вчерашней ночи… Его старший выстрелил ему в спину, за то что он первую помощь оказал не командиру, а такому же, как он сам. За это старший ранил его», — рассказал в telegram-канале RT командир российского взвода с позывным Ворон. «Вот он полз, куда мог, дополз сюда ночью, и всю ночь воды просил», — уточняет военный.