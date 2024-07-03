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Байден поручил передать Украине более ста миллионов долларов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал поручение о выделении дополнительных 150 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном Белым домом.

Байден поручил выделить дополнительное финансирование Украине.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал поручение о выделении дополнительных 150 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном Белым домом.

«Я поручаю государственному секретарю <…> направить 150 миллионов долларов на оборонные статьи и услуги министерства обороны, военное образование. И подготовку для предоставления помощи Украине», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

В рамках этого поручения, Байден также указал на необходимость рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительной помощи на сумму 12 миллионов долларов. Это будет зависеть от интересов национальной безопасности США.