СК РФ предполагает, что ВСУ ударили по магазину в Донецке из HIMARS

«В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно от РСЗО HIMARS. <…> В ходе осмотра последствий обстрела установлено, что было прямое попадание в продуктовый магазин по Киевскому проспекту города Донецка», — заявил представитель СК РФ в беседе с РИА Новости. Он также добавил, что информация о пострадавших в результате инцидента уточняется.