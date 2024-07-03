Суд опроверг признание Шефлера и его бизнеса экстремистским объединением

Шефлер в том же году покинул Россию и занялся водочным бизнесом за рубежом. Впоследствии ФКП «Союзплодоимпорт» инициировало судебные разбирательства за права на водочные бренды в 40 странах, несколько из них продолжаются до сих пор. По некоторым уже вынесены решения, согласно одному из них, например, на бренды Stolichnaya и Moskovskaya Россия имеет права в Великобритании, Ирландии, Италии, на Кипре, в Чехии и Швеции, а в Швейцарии, Франции, Норвегии, Дании, Испании, Португалии и Польше правами владеет компания Шефлера.