Белый дом: Байден принял решение по участию в выборах США

Освещение первых дебатов между Джо Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом, прошедших в Атланте, вызвало немало критики в адрес Байдена со стороны американских СМИ. Президенту приписывают неуверенное выступление, в ходе которого он допускал паузы и не всегда был четок в формулировках своих мыслей. Ситуацию усугубил зафиксированный на камеру момент, когда его супруга помогала ему спуститься по лестнице после дебатов.