Белый дом: Байден принял решение по участию в выборах США

Байден примет участие в выборах.
Президент США Джо Байден намерен продолжать участие в предстоящих президентских выборах, несмотря на призывы к его отказу после провальных дебатов. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Абсолютно, абсолютно нет», — ответила Жан-Пьер на вопрос о возможном отказе Байдена от участия в выборах, ее слова прозвучали в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Белого дома. Она добавила, что аналогичной позиции придерживаются и в предвыборном штабе президента.
Освещение первых дебатов между Джо Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом, прошедших в Атланте, вызвало немало критики в адрес Байдена со стороны американских СМИ. Президенту приписывают неуверенное выступление, в ходе которого он допускал паузы и не всегда был четок в формулировках своих мыслей. Ситуацию усугубил зафиксированный на камеру момент, когда его супруга помогала ему спуститься по лестнице после дебатов.