Попал лично директор: новые детали «громкого» задержания в Приморье

В судебном заседании установлено, что в период с 2016 по 2018 годы он заключил с 51 инвестором договоры на строительство жилого дома, обещая возвести многоквартирный комплекс на улице Выгонной в Уссурийске. Общая сумма вложений превысила 99 миллионов рублей.