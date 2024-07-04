Попал лично директор: новые детали «громкого» задержания в Приморье

В Уссурийске вынесен обвинительный приговор экс-директору строительной компании, который признан виновным в крупномасштабном мошенничестве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры края.
В судебном заседании установлено, что в период с 2016 по 2018 годы он заключил с 51 инвестором договоры на строительство жилого дома, обещая возвести многоквартирный комплекс на улице Выгонной в Уссурийске. Общая сумма вложений превысила 99 миллионов рублей.
Несмотря на полученные средства, строительство так и не было завершено, что привело к значительным финансовым потерям для дольщиков.
«С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.
Проект жилого комплекса был в конечном итоге завершен за счет бюджетных средств, и права пострадавших дольщиков восстановлены. Приговор пока не вступил в законную силу.