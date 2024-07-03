На заводе компании из США, производящей оружие для ВСУ, прогремел взрыв

«По меньшей мере два человека ранены и один пропал без вести в среду 3 июля после инцидента с “пиротехникой” на оборонном предприятии в Арканзасе», — передает AP со ссылкой на информацию от представителей компании. Серьезность полученных рабочими травм пока не уточнена.