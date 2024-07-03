Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти

В среду гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции «Радуга» в Энергодаре, сообщалось, что восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. В результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз.