Число пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти

В среду гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции «Радуга» в Энергодаре, сообщалось, что восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. В результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз.
«В результате удара дронов пострадало девять работников Запорожской станции, которые занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города», — сказал журналистам Черничук.
Восемь сотрудников находятся на амбулаторном лечении, один с черепно-мозговой травмой госпитализирован, отметил он.