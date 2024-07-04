Комбрига ВДВ подозревают в мошенничестве

Артем Городилов окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова и Общевойсковую академию вооруженных сил имени М. В. Фрунзе. Служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Являлся начальником штаба, а затем, с 2019 года, командиром 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского. В 2021 году это подразделение было признано лучшим полком в ВДВ. В апреле 2022 года сообщалось, что за бои в Киевской области указом министра обороны Артему Городилову было досрочно присвоено воинское звание «гвардии полковник». Позже он был назначен командиром Уссурийского отдельного соединения ВДВ, а в мае в телевизионных сюжетах его называли командиром 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Уссурийске.