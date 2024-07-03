«Коммерсант»: в Рязани задержали попавшего под санкции США полковника ВДВ

Офицера задержали сотрудники контрразведки ФСБ.
Сотрудники органов военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, находящегося под санкциями США. Полковника подозревают в мошенничестве.
«Городилова, который находится под санкциями США и других стран, сотрудники ФСБ задержали в Рязани и доставили в Москву. Его дело о мошенничестве в крупном размере расследуют следователи Главного военного следственного управления СК РФ», — пишет «Коммерсант».
Издание отмечает, что в материалах расследования полковник числится подозреваемым. На какую сумму вменяются хищения Городилову, пока неизвестно. Ожидается, что 4 июля военный суд изберет ему меру пресечения.
URA.RU направило запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Ответ ожидается.
Ранее Московский суд вынес решение о продлении ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его подозревали в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Иванов отвечал в министерстве за контрактные и субконтрактные работы.