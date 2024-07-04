Скандал с Джоли и поддержка ВСУ: жизнь водочного олигарха Шефлера, лишенного заводов

Водочный олигарх спонсирует ВСУ.
По иску Генпрокуратуры РФ 1 июля арестован спиртовой завод водочного магната Юрия Шефлера «Амбер Талвис», а несколько дней спустя его деятельность в России была признана экстремистской. Позже официальные органы опровергли эту информацию. В материале URA.RU о жизни предпринимателя, его деятельности и покупки бизнеса у Анджелины Джоли.
Биография Шефлера.
Предприниматель родился 10 сентября 1967 года в Орле. Некоторые журналисты утверждали, что по документам будущего олигарха звали Юрием Алексеевичем Юрасовым.
О детстве и юности бизнесмена мало информации. Известно, что в 14 лет, по некоторым источникам, он вместе с родителями покинул Черноземье из-за болезни матери и закончил среднюю школу в алтайском селе Балыкче.
После службы в Советской армии он продолжил свое обучение и стал опытным предпринимателем. В Российскую экономическую академию имени Плеханова Шефлер поступил в 1991 году. К этому моменту он уже был довольно успешен.
Водочный бизнес.
В бизнес Шефлер зашел с торговли компьютерами и ваучерами. Позднее он основал торговый дом «Садко-Аркада», стал акционером таких известных торговых центров, как ГУМ и ЦУМ, а также стал совладельцем и руководителем компании «Внуковские авиалинии».
Будучи президентом внешнеэкономического объединения «Союзплодоимпорт», Шефлер в 1997 году основал ЗАО «Союзплодимпорт» и создал на его базе SPI Group. Позднее он выкупил «Столичную» и другие 43 бренда у «Союзплодоимпорта» за 300 тысяч долларов. Однако в 2001 году Верховный суд Российской Федерации признал эту продажу незаконной и запретил Шефлеру реализовывать продукцию под этими брендами на территории России.
Товарные знаки были возвращены государству, но за пределами страны ситуация была иной. Например, в США права на бренд Stolichnaya остались у Шефлера, который теперь производит этот напиток на заводе в Латвии. SPI Group, принадлежащая олигарху, также контролирует компании Louisiana Spirits Company, Fabrica de Tequilas Finos в Мексике и Achaval Ferrer в Аргентине.
Кроме того, Шефлер владеет впечатляющим строением в Риге, которое включает две башни-небоскреба по 123 и 117 метров. В них расположены коммерческие и офисные помещения, а также элитное жилье.
Личная жизнь олигарха.
Первый ребенок в жизни бизнесмена появился на свет в 1987 году. Дочь Ладу родила женщина, о которой известно лишь то, что она любила и любит готовить. В 2001 году Шефлер вступил в брак с Еленой Литуевой, и у них родился сын по имени Алеша. Ребенок родился болезненным, и для лечения мать регулярно возила его из Лондона в Морозовскую больницу в Москве. В течение одного из таких приездов таможенники обнаружили наркотики у женщины. Елена утверждала, что запрещенные вещества были подброшены ей «подручными Юрия». В результате этого инцидента Литуева была заключена в СИЗО, бизнесмен получил право на единоличную опеку над их сыном Алексеем.
В зрелом возрасте олигарх создал семью с Татьяной Ковылиной, уроженкой Казани, которая является моделью. Молодая жена Шефлера родилась на 14 лет позже мужа. Она снялась в клипе британской группы Duran Duran, дважды рекламировала продукцию Victoria’s Secret, стала соучредителем лондонского бренда спортивной одежды. Она также подарила супругу двух сыновей, младший из которых, Юрий, родился в мае 2021 года.
Спустя два месяца после рождения последнего сына от модели, бизнесмена заметили в компании «Мисс мира — 2008» Ксении Сухиновой на юбилее композитора Игоря Крутого. В августе 2022 года Ксения родила Шефлеру еще одного сына, которого они назвали Артемом.
Шефлер и скандал Джоли с Питтом.
Бизнесмен стал камнем преткновения в имущественных отношениях Анджелины Джоли и Бреда Питта. В 2021 году актриса продала Шефлеру долю в семейной винодельне Chateau Miraval во Франции. Брэд Питт оказался крайне недоволен тем, что бывшая жена распорядилась семейным бизнесом, не согласовав с ним этот вопрос.
После этой сделки последовала череда судебных разбирательств и обвинений в голливудской паре. Питт давал согласие на продажу только в случае, если лично одобрит кандидатуру покупателя. Актер обратился в суд, чтобы аннулировать сделку и жаловался, что новый компаньон внес хаос в управление винодельней. Питт также намерен был получить компенсацию за понесенный ущерб.
Поддержка ВСУ.
Шефлер и подконтрольные ему предприятия были уличены в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). После переворота в Киеве и событий на Донбассе в 2014 году бизнесмен занял строну противника. Через соцсети и СМИ активно поддерживает власти Киева и дискредитирует при этом российские власти, передает «Коммерсант».
Корпоративная политика люксембургских компаний Amber Beverage Group Holdings S.a.r.l. и Stoli Group S.a.r.l. проводят маркетинговые акции, направленные на привлечение широкого круга лиц к материальной поддержке ВСУ. В 2022 году Шефлер осудили проведение СВО, опубликовав на своих сайтах соответствующие заявления. В апреле этого же года компания бизнесмена выпустила лимитированную серия алкогольной продукции, доходы от продажи которой в полном объеме направлены в помощь Украине. Также компании Amber и Stoli финансируют фонд «Поддержи Украину», в который только в 2022—2023 годах направили 38 млн евро.
Иск Генпрокуратуры РФ к Шефлеру.
Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском к олигарху о признании его деятельности экстремистской. По версии следствия, на выделенные Шефлером средства и средства подконтрольных ему компаний для нужд ВСУ было закуплено 120 тысяч беспилотников, 52 тысячи кв. метров маскировочных сетей, 6 000 патронов, более 1200 транспортных средств, в том числе 82 квадроцикла, 325 генераторов, а также провизия, средства связи и противодронные устройства. Также выставлено требование о конфискации активов олигарха на территории РФ.
В СМИ 3 июля появилась информация, что суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. Позднее ведомство в соцсети опубликовало официальное опровержение данных и уточнило, что эти данные не соответствуют действительности.