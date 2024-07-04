Скандал с Джоли и поддержка ВСУ: жизнь водочного олигарха Шефлера, лишенного заводов

Первый ребенок в жизни бизнесмена появился на свет в 1987 году. Дочь Ладу родила женщина, о которой известно лишь то, что она любила и любит готовить. В 2001 году Шефлер вступил в брак с Еленой Литуевой, и у них родился сын по имени Алеша. Ребенок родился болезненным, и для лечения мать регулярно возила его из Лондона в Морозовскую больницу в Москве. В течение одного из таких приездов таможенники обнаружили наркотики у женщины. Елена утверждала, что запрещенные вещества были подброшены ей «подручными Юрия». В результате этого инцидента Литуева была заключена в СИЗО, бизнесмен получил право на единоличную опеку над их сыном Алексеем.