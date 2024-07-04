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Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон собирается выпустить интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий анонс он опубликовал у себя в соцсети.

Карлсон заявил, что готовит интервью с Зеленским.

Американский журналист Такер Карлсон собирается выпустить интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий анонс он опубликовал у себя в соцсети.

«Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались в течение двух лет, и особенно интенсивно после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале», — написал Карлсон у себя в соцсети X.

Цель интервью, отметил журналист, состоит в том, чтобы предоставить американцам необходимую информацию о конфликте, который полностью «меняет положение их страны в мире». Журналист выразил надежду на скорое появление интервью.