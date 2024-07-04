ФСБ задержала полковника ВДВ Городилова: жизнь военного и причина ареста

Военная карьера Артема Городилова была вдохновлена примером его отца, который, по словам полковника, «направил его на путь истинный». Она начинается с обучения в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова и в Общевойсковой академии Вооруженных сил имени М. В. Фрунзе. По окончании учебных заведений, он поступил на службу в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознаменную, ордена Суворова дивизию.