Украинский омбудсмен разоблачил сограждан, сбежавших в ФРГ при помощи сирот

Чиновники сбежали в ФРГ, заявил омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец обнародовал информацию о том, что родственники некоторых украинских госслужащих смогли незаконно покинуть страну, используя предлог сопровождения детей-сирот в Германию. Об этом он рассказал у себя на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).
«Самое интересное, что среди этих людей — близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева. И родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 города Киева», — заявил Лубинец в своем сообщении.
В марте 2022 года группа из 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 Киева была эвакуирована в Германию. Однако, как выяснилось, среди 20 сопровождающих были люди, не связанные с работой с детьми. Все мужчины из числа сопровождающих были формально трудоустроены накануне поездки и уволились сразу после пересечения границы, не вернувшись обратно на Украину. В связи с этим Лубинец обратился в правоохранительные органы для проведения проверки и заявил о намерении ужесточить контроль за подобными командировками.