Украинский омбудсмен разоблачил сограждан, сбежавших в ФРГ при помощи сирот

В марте 2022 года группа из 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 Киева была эвакуирована в Германию. Однако, как выяснилось, среди 20 сопровождающих были люди, не связанные с работой с детьми. Все мужчины из числа сопровождающих были формально трудоустроены накануне поездки и уволились сразу после пересечения границы, не вернувшись обратно на Украину. В связи с этим Лубинец обратился в правоохранительные органы для проведения проверки и заявил о намерении ужесточить контроль за подобными командировками.