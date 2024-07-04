Во время сбора грибов в Приморье пропали мать и 11-летняя дочь

В Приморье пропали мать и ее 11-летняя дочь, сообщает ИА PrimaMedia. По данным ПСО «Примпоиск». ЧП случилось во время сбора грибов. Женщина и ребенок отправились в лес 3 июля, об их местоположении до сих пор ничего неизвестно.
Волонтеры выехали к месту поздним вечером среды. Но повестке — поиски 37-летней Александры Рожневой и ее 11-летней дочери Валерии, которые собирали грибы в районе Углекаменска, Партизанский городской округ, и пропали. С вечера на месте уже работают сотрудники ОМВД Партизанска, спасатели Находкинского ПСО и местные жители.
«Мы присоединились позднее, так как сообщение пришло поздно, и группы едут из Партизанска, Находки, Фокино и Владивостока», — уточнили в «Примпоиске».
Уже на утро 4 июля волонтеры сообщили, что женщина и ребенок до сих пор так и не найдены.
«На 8.10 ч Александра и Валерия Рожневы, пропавшие во время сбора грибов в Углекаменске, не найдены. Поиски продолжаются», — сообщается в ТГ-канале (18+) «Примпоиск».