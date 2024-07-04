Во время сбора грибов в Приморье пропали мать и 11-летняя дочь

В Приморье пропали мать и ее 11-летняя дочь, сообщает ИА PrimaMedia. По данным ПСО «Примпоиск». ЧП случилось во время сбора грибов. Женщина и ребенок отправились в лес 3 июля, об их местоположении до сих пор ничего неизвестно.