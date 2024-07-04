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Зеленский допустил приглашение Путина на следующий «саммит мира»

Президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий «саммит мира», на котором лидеры мировых держав затронут проблемы конфликта на Украине. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Bloomberg.

Зеленский хочет обсуждать прекращение конфликта с США.

Президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий «саммит мира», на котором лидеры мировых держав затронут проблемы конфликта на Украине. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Bloomberg.

«Зеленский <…> не исключил приглашения (Путина — прим. URA.RU) на будущий саммит», — передает Bloomberg мнение украинского лидера. Зеленский, однако, заявил, что не ожидает приезда Путина в скором времени, а обсуждать конфликт собирается с США и Китаем.

В ходе последнего саммита в Швейцарии была подписана итоговая декларация, касающаяся вопросов ядерной безопасности, обмена военнопленными и свободы судоходства. Документ получил поддержку более чем 80 стран. Путин, однако, охарактеризовал саммит как «уловку».