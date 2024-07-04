Зеленский допустил приглашение Путина на следующий «саммит мира»

«Зеленский <…> не исключил приглашения (Путина — прим. URA.RU) на будущий саммит», — передает Bloomberg мнение украинского лидера. Зеленский, однако, заявил, что не ожидает приезда Путина в скором времени, а обсуждать конфликт собирается с США и Китаем.