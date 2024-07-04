Зеленский допустил приглашение Путина на следующий «саммит мира»

Зеленский хочет обсуждать прекращение конфликта с США.
Президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий «саммит мира», на котором лидеры мировых держав затронут проблемы конфликта на Украине. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Bloomberg.
«Зеленский <…> не исключил приглашения (Путина — прим. URA.RU) на будущий саммит», — передает Bloomberg мнение украинского лидера. Зеленский, однако, заявил, что не ожидает приезда Путина в скором времени, а обсуждать конфликт собирается с США и Китаем.
В ходе последнего саммита в Швейцарии была подписана итоговая декларация, касающаяся вопросов ядерной безопасности, обмена военнопленными и свободы судоходства. Документ получил поддержку более чем 80 стран. Путин, однако, охарактеризовал саммит как «уловку».