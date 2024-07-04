Израиль присвоил себе крупнейший за 30 лет участок Палестины

«Израильское управление по вопросам государственного имущества на территориях объявило государственной землей 1270 гектаров в долине реки Иордан… С начала 2024 года Израиль объявил 2370 гектаров на Западном берегу государственными землями», — указывается в заявлении «Шалом ахшав», содержание которого приводит ТАСС.