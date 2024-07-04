СК в окончательной редакции обвинения добавил генералу Попову служебный подлог

«Военные следователи предъявили Попову обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: мошенничество в особо крупном размере (ст. 159) и служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ст. 292). Вину он отказался признавать», — рассказал собеседник агентства.
Санкция статьи о мошенничестве предусматривает до 10 лет лишения свободы, о служебном подлоге — до 4 лет.
По словам другого собеседника агентства из правоохранительных органов, сумма ущерба по делу снижена следствием с более чем 130 млн рублей до 105 млн рублей. Генерал-майору вменяется ущерб в размере чуть более 1 млн рублей, уточнили правоохранители. В ближайшее время следствие ознакомит фигурантов дела с материалами и направит его после этого в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего дело будет направлено в военный суд для рассмотрения по существу.
В свою очередь адвокат генерала Сергей Буйновский не опроверг ТАСС эту информацию и еще раз заявил, что Попов вину не признал. «Моему подзащитному излишне вменен дополнительный признак [служебный подлог] из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве. Следствие таким образом подстраховалось, считает защита, чтобы хоть что-то осталось в деле», — отметил юрист. По его словам, следователи «предлагают конструкцию обвинения, предусматривающую уголовную ответственность дважды за одно деяние». «Состав ст. 159 УК РФ полностью охватывает ст. 292 УК РФ, что говорит о несостоятельности всего обвинения и неуверенности следствия вообще в виновности Попова. Доказательств причастности Попова следствие так и не представило нам, все обвинение строится на предположениях», — подчеркнул защитник.
От дальнейших комментариев адвокат отказался, сославшись на подписку о неразглашении.