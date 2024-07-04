СК в окончательной редакции обвинения добавил генералу Попову служебный подлог

В свою очередь адвокат генерала Сергей Буйновский не опроверг ТАСС эту информацию и еще раз заявил, что Попов вину не признал. «Моему подзащитному излишне вменен дополнительный признак [служебный подлог] из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве. Следствие таким образом подстраховалось, считает защита, чтобы хоть что-то осталось в деле», — отметил юрист. По его словам, следователи «предлагают конструкцию обвинения, предусматривающую уголовную ответственность дважды за одно деяние». «Состав ст. 159 УК РФ полностью охватывает ст. 292 УК РФ, что говорит о несостоятельности всего обвинения и неуверенности следствия вообще в виновности Попова. Доказательств причастности Попова следствие так и не представило нам, все обвинение строится на предположениях», — подчеркнул защитник.