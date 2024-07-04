Politico: НАТО призвали не обнадеживать Украину по вступлению в альянс

НАТО просят не обнадеживать Украину.
Более 60 экспертов в области внешней политики призвали НАТО воздержаться от обещания Украине членства в альянсе. Это решение они обосновали риском усугубления напряженности с Россией. Об этом сообщает издание Politico.
Эксперты выразили мнение, что «продвижение Киева в НАТО может превратить Украину в арену затяжных разборок между двумя крупнейшими ядерными державами» и что «чем ближе НАТО продвинется к обещанию Украине членства после окончания [конфликта], тем больше у России будет мотивации продолжать» боевые действия, передает Politico.
Аналитики подчеркивают, что «вызовы», связанные с Россией, можно решить иными путями, не привлекая Украину в НАТО. Они также предупреждают о возможных последствиях для статьи 5 Устава НАТО, которая обязывает альянс прийти на помощь любому из своих членов в случае агрессии.