Politico: НАТО призвали не обнадеживать Украину по вступлению в альянс

Аналитики подчеркивают, что «вызовы», связанные с Россией, можно решить иными путями, не привлекая Украину в НАТО. Они также предупреждают о возможных последствиях для статьи 5 Устава НАТО, которая обязывает альянс прийти на помощь любому из своих членов в случае агрессии.