Военные следователи выдвинули окончательное обвинение генералу Попову

Попову грозит тюремный срок.
Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, арестованному по делу о мошенничестве, военные следователи предъявили окончательное обвинение. Как сообщает ТАСС, к обвинениям добавлен пункт о служебном подлоге.
«Военные следователи предъявили Попову обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог <…>», — уточнили ТАСС в правоохранительных органах. Отмечается, что Попов свою вину не признает.
В случае признания вины, генерал-майор может столкнуться с серьезным наказанием, поскольку санкция по статье о мошенничестве предусматривает до десяти лет лишения свободы. Что касается служебного подлога, то за него Попову может грозить до четырех лет тюремного заключения.