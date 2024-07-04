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Военные следователи выдвинули окончательное обвинение генералу Попову

Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, арестованному по делу о мошенничестве, военные следователи предъявили окончательное обвинение. Как сообщает ТАСС, к обвинениям добавлен пункт о служебном подлоге.

Попову грозит тюремный срок.

Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, арестованному по делу о мошенничестве, военные следователи предъявили окончательное обвинение. Как сообщает ТАСС, к обвинениям добавлен пункт о служебном подлоге.

«Военные следователи предъявили Попову обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог <…>», — уточнили ТАСС в правоохранительных органах. Отмечается, что Попов свою вину не признает.

В случае признания вины, генерал-майор может столкнуться с серьезным наказанием, поскольку санкция по статье о мошенничестве предусматривает до десяти лет лишения свободы. Что касается служебного подлога, то за него Попову может грозить до четырех лет тюремного заключения.