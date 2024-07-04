Военные следователи выдвинули окончательное обвинение генералу Попову

В случае признания вины, генерал-майор может столкнуться с серьезным наказанием, поскольку санкция по статье о мошенничестве предусматривает до десяти лет лишения свободы. Что касается служебного подлога, то за него Попову может грозить до четырех лет тюремного заключения.