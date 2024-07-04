Имущество нарушившего закон француза Винатье* арестовали

Лорану Винатье, как утверждается, грозит до пяти лет лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. Это дело является одним из немногих случаев применения данной статьи УК РФ в отношении иностранных граждан.