Имущество нарушившего закон француза Винатье* арестовали

Имущество француза было арестовано.
Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество гражданина Франции Лорана Винатье (признан иностранным агентом), обвиняемого в нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из правоохранительных органов.
«Замоскворецкий суд Москвы наложил обеспечительные меры в виде ареста на имущество Винатье», — сообщил источник агентства. Уточняется, что решение о наложении ареста было принято в рамках рассмотрения уголовного дела по части 3 статьи 330.1 УК РФ.
Лорану Винатье, как утверждается, грозит до пяти лет лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. Это дело является одним из немногих случаев применения данной статьи УК РФ в отношении иностранных граждан.