Грабитель силой забрал байк прямо на улице у жителя Хабаровского края

В полицию обратился житель города Юности с заявлением о грабеже. Потерпевший рассказал, что он передвигался на своем велосипеде по одной из улиц города, но неизвестный мужчина попросил у него байк прокатиться. Когда мужчина отказал, преступник силой забрал двухколесное транспортное средство и скрылся. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель микрорайона Дружба, который ранее уже был судим за кражу.
«Сотрудники полиции обнаружили похищенный велосипед в квартире подозреваемого, который был задержан по месту жительства. Велосипед был возвращен законному владельцу», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.
Уголовное дело заведено по статье «Грабеж». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.