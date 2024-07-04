Грабитель силой забрал байк прямо на улице у жителя Хабаровского края

В полицию обратился житель города Юности с заявлением о грабеже. Потерпевший рассказал, что он передвигался на своем велосипеде по одной из улиц города, но неизвестный мужчина попросил у него байк прокатиться. Когда мужчина отказал, преступник силой забрал двухколесное транспортное средство и скрылся. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".