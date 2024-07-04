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Грабитель силой забрал байк прямо на улице у жителя Хабаровского края

Ущерб составил 28 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В полицию обратился житель города Юности с заявлением о грабеже. Потерпевший рассказал, что он передвигался на своем велосипеде по одной из улиц города, но неизвестный мужчина попросил у него байк прокатиться. Когда мужчина отказал, преступник силой забрал двухколесное транспортное средство и скрылся. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель микрорайона Дружба, который ранее уже был судим за кражу.

«Сотрудники полиции обнаружили похищенный велосипед в квартире подозреваемого, который был задержан по месту жительства. Велосипед был возвращен законному владельцу», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.

Уголовное дело заведено по статье «Грабеж». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.