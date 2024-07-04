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В трех областях Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Взрывы раздались в Звягельском районе Житомирской области (прежнее название Звягеля — Новоград-Волынский), а также в Черниговской и Сумской областях страны, сообщает украинский телеканал ТСН.

Источник: AP 2023

В этих областях объявлена воздушная тревога.

«Звягельский район (Житомирщина) — взрывы… Черниговщина, Сумщина — взрывы», — говорится в публикации.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.